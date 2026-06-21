كأس العالم - 15 تصديا.. إلوي روم رجل مباراة كوراساو ضد الإكوادور

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:31

كتب : FilGoal

إلوي روم - كوراساو

فاز إلوي روم حارس مرمى كوراساو بجائزة رجل مباراة فريقه ضد الإكوادور في الجولة الثانية لحساب المجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وقاد روم منتخبه لحصد أول نقطة في تاريخه بكأس العالم من المشاركة الأولى.

وتألق الحارس المخضرم بالتصدي لـ 15 فرصة محققة من الإكوادور في المباراة التي منحت بلاده نقطة أولى تاريخية.

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وأصبح روم ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في مباراة واحدة بكأس العالم بعد تيم هاوارد حارس أمريكا ضد بلجيكا في 2014 برصيد 16 تصديا علما بأنها جاءت في 120 دقيقة.

تصديات روم جاءت بعد أيام قليلة من استقباله 7 أهداف أمام ألمانيا في الخسارة بنتيجة 7-1.

يذكر أن 10 من تصديات روم الـ 15 جاءت من داخل منطقة الجزاء.

وستكون تلك أسعد ذكرى في مسيرة روم الكروية، وستتفوق بالتأكيد على طلب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين الحصول على قميصه بعدما سجل هدفه الـ 100 في شباك روم.

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.

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