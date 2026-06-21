كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو

يرى هيرنان جالينديز حارس مرمى الإكوادور أن لا خيار أمام منتخب بلاده سوى الفوز على ألمانيا للحفاظ على حظوظه لتخطي دور المجموعات.

وقاد الحارس إلوي روم منتخب كوراساو لتحقيق أول نقطة في تاريخه بالتعادل السلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وقال هيرنان جالينديز حارس مرمى الإكوادور عبر بي إن سبورتس: "حارس مرمى كوراساو كان الوجه الأبرز في المباراة بعدما تصدى للعديد من الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف "علينا الفوز على ألمانيا، لا توجد خيارات أخرى للتأهل سواء من المركز الثاني أو الثالث، لا أعلم، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وأتم "هذه المباراة درس مهم بالنسبة لنا، وعلينا أن نحاول تحسين ما يمكن تحسينه في المباراة المقبلة".

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.