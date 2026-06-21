كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:01

كتب : FilGoal

إلوي روم - كوراساو

أعرب إلوي روم حارس مرمى كوراساو عن سعادته البالغة بعد التعادل أمام الإكوادور في كأس العالم.

وقاد الحارس إلوي روم منتخب كوراساو لتحقيق أول نقطة في تاريخه بالتعادل السلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وقال إلوي روم حارس كوراساو عبر بي إن سبورتس: "أود أن أقول إننا قاتلنا بروح المجموعة وأنا سعيد للغاية بعدما ساعدت الفريق بتصدياتي".

أخبار متعلقة:
إلوي روم كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا

وأضاف "المباراة كانت صعبة، وكنا نعلم أنه إذا قدمنا كل ما لدينا يمكننا صنع التاريخ مع كوراساو. إذا لعبنا بنفس الطريقة في المباراة القادمة قد نتأهل، ولم لا؟ ".

إلوي روم هو حارس مرمى كوراساو والذي مثل المنتخب لأول مرة في 2015 بعدما لعب لشباب هولندا، واليوم منع 15 تسديدة من سكون شباكه طيلة 90 دقيقة.

وأصبح روم ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في مباراة واحدة بكأس العالم بعد تيم هاوارد حارس أمريكا ضد بلجيكا في 2014 برصيد 16 تصديا علما بأنها جاءت في 120 دقيقة.

تصديات روم جاءت بعد أيام قليلة من استقباله 7 أهداف أمام ألمانيا في الخسارة بنتيجة 7-1.

يذكر أن 10 من تصديات روم الـ 15 جاءت من داخل منطقة الجزاء.

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.

إلوي روم كأس العالم كوراساو
نرشح لكم
كأس العالم – بابي ثياو: النرويج سجلوا في أسوأ توقيت لنا كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.. ورسالة ترامب كأس العالم – هالاند: إذا كنتم تتحدثون عن فوز النرويج باللقب فأقول لكم لا كأس العالم - مؤتمر داليتش: علينا إصلاح أخطاء الدفاع أمام بنما كأس العالم - مؤتمر مارتينيز: لا نشعر بالضغط قبل مواجهة أوزبكستان.. ورونالدو قدوة كأس العالم – هالاند أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال انتهت كأس العالم - الأردن (1)-(2) الجزائر.. نهاية المباراة كأس العالم - ثنائية جديدة.. مبابي رجل مباراة فرنسا ضد العراق
أخر الأخبار
كأس العالم – بابي ثياو: النرويج سجلوا في أسوأ توقيت لنا 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.. ورسالة ترامب ساعة | في المونديال
دوري NBA – صفقة مدوية جديدة.. يانيس إلى ميامي هيت ساعة | كرة السلة الأمريكية
كأس العالم – هالاند: إذا كنتم تتحدثون عن فوز النرويج باللقب فأقول لكم لا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر داليتش: علينا إصلاح أخطاء الدفاع أمام بنما ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مارتينيز: لا نشعر بالضغط قبل مواجهة أوزبكستان.. ورونالدو قدوة ساعة | في المونديال
كأس العالم – هالاند أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال 2 ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - الأردن (1)-(2) الجزائر.. نهاية المباراة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531453/كأس-العالم-حارس-كوراساو-قاتلنا-بروح-المجموعة-أمام-الإكوادور