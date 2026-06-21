كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور

أعرب إلوي روم حارس مرمى كوراساو عن سعادته البالغة بعد التعادل أمام الإكوادور في كأس العالم.

وقاد الحارس إلوي روم منتخب كوراساو لتحقيق أول نقطة في تاريخه بالتعادل السلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وقال إلوي روم حارس كوراساو عبر بي إن سبورتس: "أود أن أقول إننا قاتلنا بروح المجموعة وأنا سعيد للغاية بعدما ساعدت الفريق بتصدياتي".

وأضاف "المباراة كانت صعبة، وكنا نعلم أنه إذا قدمنا كل ما لدينا يمكننا صنع التاريخ مع كوراساو. إذا لعبنا بنفس الطريقة في المباراة القادمة قد نتأهل، ولم لا؟ ".

إلوي روم هو حارس مرمى كوراساو والذي مثل المنتخب لأول مرة في 2015 بعدما لعب لشباب هولندا، واليوم منع 15 تسديدة من سكون شباكه طيلة 90 دقيقة.

وأصبح روم ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في مباراة واحدة بكأس العالم بعد تيم هاوارد حارس أمريكا ضد بلجيكا في 2014 برصيد 16 تصديا علما بأنها جاءت في 120 دقيقة.

تصديات روم جاءت بعد أيام قليلة من استقباله 7 أهداف أمام ألمانيا في الخسارة بنتيجة 7-1.

يذكر أن 10 من تصديات روم الـ 15 جاءت من داخل منطقة الجزاء.

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.