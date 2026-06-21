كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت

يرى إنر فالنسيا نجم الإكوادور أن الأمور أصبحت معقده على منتخب بلاده بعد التعادل أمام كوراساو في كأس العالم.

وقاد الحارس إلوي روم منتخب كوراساو لتحقيق أول نقطة في تاريخه بالتعادل السلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وقال إنر فالنسيا عبر بي إن سبورتس: "حاولنا التسجيل بشتى الطرق، لكننا لم ننجح في تحويل كل هذه الفرص إلى أهداف".

وأضاف "تعقدت الأمور، وحصدنا نقطة من 6 نقاط، لكن ما زالت هناك مباراة أخرى، وسنحاول فيها تقديم كل ما نملك".

وأتم تصريحاته "الجمهور لا يصدق، لقد ملأوا الملعب، ولم ننجح في إسعادهم أو منحهم النقاط الثلاث، لكننا سنقاتل في المباراة المقبلة".

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.