كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم

لا يشعر جورجيوس دونيس مدرب السعودية بالضغط قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في كأس العالم.

وتلعب السعودية ضد إسبانيا مساء الأحد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم.

وقال دونيس مدرب السعودية في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "هذه مباراة أمام أحد أفضل المنتخبات، وعلينا أن نشعر بالثقة قبلها. إسبانيا فريق ممتاز في الاستحواذ، ويجب أن ندافع بشكل أفضل، وهذا ما ركزنا عليه خلال الأيام الماضية".

وأضاف "قبل مواجهة أوروجواي كنت متوترا أكثر، على الأقل من أجل الخروج بنقطة واحدة، لكن أمام هذا النوع من المباريات لا أشعر بالضغط".

وتابع "يمكن أن أخسر أمام إسبانيا، ولكن إذا حدث ذلك فلن يسألني أحد لماذا هُزمت، لكن إذا فشلنا في الفوز على كاب فيردي سيسألني الجميع: لماذا؟".

وواصل "خلال الأيام الماضية عملنا على تحسين الدفاع المتأخر، خاصة أمام منافس يملك الكرة ويتحرك بشكل ممتاز. علينا أن نتطور أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم".

وأكمل "من الجميل أن تحدث المعجزات في كرة القدم، وقد شاهدنا ذلك مرات عديدة في كأس العالم، لكن مثل هذه المفاجآت تبقى نادرة".

وشدد "لامين يامال ربما يكون أكبر موهبة في العالم. بدأ تعويض ميسي في برشلونة بأفضل طريقة، ولم أر لاعبا في هذا العمر يلعب بهذا النضج".

وتابع "من الرائع أن ترى مواهب مثل لامين، ونحن نحترمه، ومن الجميل مواجهة لاعب بهذه الجودة".

وأتم تصريحاته "إسبانيا ليست الفريق نفسه بوجود لامين يامال ونيكو ويليامز أو في غيابهما. عندما يغيبان، تفتقد إسبانيا إلى البراعة الفردية والإبداع، وقد شاهدنا ذلك أمام الرأس الأخضر".

وتولى دونيس تدريب السعودية خلفا لعيرفي رنيار الذي انتقل لتدريب تونس مؤخرا.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له بعد التعادل مع أوروجواي في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا أيضا مع كاب فيردي.