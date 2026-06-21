كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا

شدد دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا على خطورة محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل لقاء الغد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر على ملعب بي سي دالاس في المجموعة 7 من كأس العالم.

وقال دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا في المؤتمر الصحفي: "نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على إيران، لكن تقديم أداء بهذا المستوى، ربما يكون من أفضل عروضنا منذ فترة طويلة، واللاعبون يستحقون التقدير بعد ما فعلوه في أول مباراة بكأس العالم. أظهروا للعالم من نحن وما يمكننا أن نكون عليه كفريق".

وأضاف "في الاستحواذ على الكرة، علينا أن نكون أكثر فعالية، وأكثر حسما، وأكثر إبداعا، لذا علينا مواصلة التطور في كل مرة نلتقي فيها. لكن أولا، علينا الوصول إلى المستوى المطلوب مثلما فعلنا ضد إيران".

وأشاد بمحمد صلاح قائد منتخب مصر: "صلاح لاعب من طراز رفيع وهو مصدر خطر علينا، ربما لم يظهر بالشكل الذي أراده ضد بلجيكا، لكنه هنا من أجل تقديم أداء جيد في كأس العالم مثل كل اللاعبين الكبار، وأنا متأكد من أنه مستعد لترك بصمته في كأس العالم".

وأردف "صلاح واحد من اللاعبين الجيدين لمنتخب مصر في المنطقة الهجومية، سيكون علينا التعامل مع أكثر من اسم، أعتقد أنه علينا أن ندافع كمجموعة".

وأتم "إذا حققنا الفوز فسيكون هذا الفوز إنجازا هائلا لنيوزيلندا، وسيُسجل في التاريخ. هذا ما كانت هذه المجموعة من اللاعبين تتحدث عنه وتسعى لتحقيقه منذ 3 أو 4 سنوات".

وانتهت المباراة الأولى بين إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2، فيما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف دون رد.