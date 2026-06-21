كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 04:36

كتب : FilGoal

دارين بازيلي - كريس وود - نيوزيلندا

شدد دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا على خطورة محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل لقاء الغد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر على ملعب بي سي دالاس في المجموعة 7 من كأس العالم.

وقال دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا في المؤتمر الصحفي: "نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على إيران، لكن تقديم أداء بهذا المستوى، ربما يكون من أفضل عروضنا منذ فترة طويلة، واللاعبون يستحقون التقدير بعد ما فعلوه في أول مباراة بكأس العالم. أظهروا للعالم من نحن وما يمكننا أن نكون عليه كفريق".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة كأس العالم - مؤتمر دي لافوينتي: السعودية هزمت الأرجنتين.. وهذا موقف لامال وويليامز كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا محور المونديال.. وحقيقة الخلاف مع صلاح كأس العالم - بوتر: لم أتوقع سير المباراة بهذا الشكل.. وأحيانا تحتاج تلك الهزائم

وأضاف "في الاستحواذ على الكرة، علينا أن نكون أكثر فعالية، وأكثر حسما، وأكثر إبداعا، لذا علينا مواصلة التطور في كل مرة نلتقي فيها. لكن أولا، علينا الوصول إلى المستوى المطلوب مثلما فعلنا ضد إيران".

وأشاد بمحمد صلاح قائد منتخب مصر: "صلاح لاعب من طراز رفيع وهو مصدر خطر علينا، ربما لم يظهر بالشكل الذي أراده ضد بلجيكا، لكنه هنا من أجل تقديم أداء جيد في كأس العالم مثل كل اللاعبين الكبار، وأنا متأكد من أنه مستعد لترك بصمته في كأس العالم".

وأردف "صلاح واحد من اللاعبين الجيدين لمنتخب مصر في المنطقة الهجومية، سيكون علينا التعامل مع أكثر من اسم، أعتقد أنه علينا أن ندافع كمجموعة".

وأتم "إذا حققنا الفوز فسيكون هذا الفوز إنجازا هائلا لنيوزيلندا، وسيُسجل في التاريخ. هذا ما كانت هذه المجموعة من اللاعبين تتحدث عنه وتسعى لتحقيقه منذ 3 أو 4 سنوات".

وانتهت المباراة الأولى بين إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2، فيما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف دون رد.

كأس العالم منافس مصر نيوزيلندا دارين بازيلي
نرشح لكم
كأس العالم - 15 تصديا.. إلوي روم رجل مباراة كوراساو ضد الإكوادور كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور تشكيل كأس العالم - 4 تغييرات في اختيارات رينار الأولى.. وأويدا يقود هجوم اليابان إلوي روم كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة
أخر الأخبار
كأس العالم - 15 تصديا.. إلوي روم رجل مباراة كوراساو ضد الإكوادور 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس الإكوادور: نحتاج للفوز على ألمانيا بعدما تعادلنا أمام كوراساو 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس كوراساو: قاتلنا بروح المجموعة أمام الإكوادور 34 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - 4 تغييرات في اختيارات رينار الأولى.. وأويدا يقود هجوم اليابان 36 دقيقة | في المونديال
إلوي روم ساعة | في المونديال
كأس العالم - فالنسيا: حاولنا التسجيل بشتى الطرق.. والأمور تعقدت ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531448/كأس-العالم-مؤتمر-مدرب-نيوزيلندا-صلاح-مستعد-لترك-بصمته-والفوز-سيكون-إنجازا-هائلا