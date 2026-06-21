كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة

سخر لولا دا سيلفا رئيس البرازيل من نيمار لاعب السامبا المشارك في كأس العالم 2026 بسبب إصابته.

وغاب نيمار عن أول مباراتين للبرازيل في كأس العالم بسبب الإصابة، ووفقا للتقارير بدأ الاستعداد للمشاركة ضد اسكتلندا.

وظهر دا سيلفا خلال حدث أقيم في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية وسأل طفلا عمن هو أفضل لاعب في البرازيل فأجاب الطفل: نيمار.

فرد لولا: "نيمار لا يلعب يا رجل، نيمار أول لاعب في العالم يشارك عن بُعد مع منتخب بلاده، أنه لاعب يعمل من المنزل".

وأتم "رأيت تلك النكتة على الإنترنت أمس. في أي لحظة، سيضطرون لتشكيل منتخب باستخدام الذكاء الاصطناعي مكون من 11 بيليه".

Presidente Lula debochando de Neymar durante evento em Belo Horizonte: “Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem.” 🎥 Reprodução/Canal Gov pic.twitter.com/JqSkFFeaIb — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 19, 2026

وحصد منتخب البرازيل 4 نقاط في بداية مشواره بكأس العالم 2026 بعد التعادل مع المغرب 1-1 والفوز على هايتي 3-0.

وصرّح كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل عقب الفوز على هايتي: "سيخوض نيمار تدريبا فرديا، ثم سينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة اسكتلندا".

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.