كأس العالم - مؤتمر دي لافوينتي: السعودية هزمت الأرجنتين.. وهذا موقف لامال وويليامز

حذر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا من مواجهة فريقه المرتقبة ضد السعودية في كأس العالم.

وتلعب السعودية ضد إسبانيا مساء الأحد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "لامين يامال يشعر بحالة جيدة، وسنرى عدد الدقائق التي سيشارك فيها. كل ما أستطيع قوله هو أن لامين سيقدم كل ما لديه".

وأضاف "لعبنا الكثير من المباريات في التصفيات وكنا جيدين من دون يامال، وربما نمنحه بعض الدقائق".

وكشف "سنقيم حالة نيكو ويليامز، وسنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة. الأهم، أنه عاد إلينا، وهذه أخبار سعيدة".

وشدد "السعودية تملك خصائص مختلفة عن كاب فيردي، لذلك ستكون مباراة مختلفة بطبيعة الحال".

وواصل "السعودية تتطور على مستويات عديدة، ودوريها يتطور بفضل اللاعبين الذين انضموا إليه، وهو ما انعكس إيجابيا على المنتخب السعودي. اللاعبون تطوروا فنيا وبدنيا".

وأكمل "إذا نظرنا إلى السنوات الماضية، فالسعودية هزمت الأرجنتين. علينا أن نقدم كل ما لدينا أمام السعودية وأمام أي منافس، وإلا سنكون في خطر".

وتابع "حللنا مباراتنا الماضية لإزالة كل الشكوك، ونعرف ما الذي قدمناه بشكل جيد، كما نعرف أخطاءنا أيضا. سواء فزنا أو خسرنا، نحاول دائما التطور".

وكشف "نفكر في بعض التغييرات، ربما، ليس لأن بعض اللاعبين ليسوا جاهزين، ولكن بسبب الخصائص الفنية".

وأوضح "بسبب أسلوب لعبنا، تلعب المنتخبات المنافسة بدفاع متأخر. أتمنى لو لم يكونوا شرسين في دفاعهم واختاروا دفاعا متوسطا، لكن لكل فريق الحق في اختيار ما يراه مناسبا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أي توتر أو قلق قبل مواجهة السعودية، ونحن محظوظون بوجود هذا المستوى من التنافسية داخل الفريق. نحن متألمون بعد التعادل أمام كاب فيردي ويتم انتقادنا، لكن هذا قد يكون إيجابيا لنا لنستخدمه كحافز".

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له بعد التعادل مع أوروجواي في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا أيضا مع كاب فيردي.