كأس العالم - مؤتمر دي لافوينتي: السعودية هزمت الأرجنتين.. وهذا موقف لامال وويليامز

الأحد، 21 يونيو 2026 - 03:51

كتب : FilGoal

دي لافوينتي

حذر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا من مواجهة فريقه المرتقبة ضد السعودية في كأس العالم.

وتلعب السعودية ضد إسبانيا مساء الأحد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "لامين يامال يشعر بحالة جيدة، وسنرى عدد الدقائق التي سيشارك فيها. كل ما أستطيع قوله هو أن لامين سيقدم كل ما لديه".

أخبار متعلقة:
كأس العالم – المغربي جلال جيد حكما لمباراة البرتغال ضد أوزبكستان كأس العالم – السخيري: نرغب في التعويض أمام اليابان كأس العالم – رينار: تواجدي في البطولة أشبه بالمعجزة كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل

وأضاف "لعبنا الكثير من المباريات في التصفيات وكنا جيدين من دون يامال، وربما نمنحه بعض الدقائق".

وكشف "سنقيم حالة نيكو ويليامز، وسنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة. الأهم، أنه عاد إلينا، وهذه أخبار سعيدة".

وشدد "السعودية تملك خصائص مختلفة عن كاب فيردي، لذلك ستكون مباراة مختلفة بطبيعة الحال".

وواصل "السعودية تتطور على مستويات عديدة، ودوريها يتطور بفضل اللاعبين الذين انضموا إليه، وهو ما انعكس إيجابيا على المنتخب السعودي. اللاعبون تطوروا فنيا وبدنيا".

وأكمل "إذا نظرنا إلى السنوات الماضية، فالسعودية هزمت الأرجنتين. علينا أن نقدم كل ما لدينا أمام السعودية وأمام أي منافس، وإلا سنكون في خطر".

وتابع "حللنا مباراتنا الماضية لإزالة كل الشكوك، ونعرف ما الذي قدمناه بشكل جيد، كما نعرف أخطاءنا أيضا. سواء فزنا أو خسرنا، نحاول دائما التطور".

وكشف "نفكر في بعض التغييرات، ربما، ليس لأن بعض اللاعبين ليسوا جاهزين، ولكن بسبب الخصائص الفنية".

وأوضح "بسبب أسلوب لعبنا، تلعب المنتخبات المنافسة بدفاع متأخر. أتمنى لو لم يكونوا شرسين في دفاعهم واختاروا دفاعا متوسطا، لكن لكل فريق الحق في اختيار ما يراه مناسبا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أي توتر أو قلق قبل مواجهة السعودية، ونحن محظوظون بوجود هذا المستوى من التنافسية داخل الفريق. نحن متألمون بعد التعادل أمام كاب فيردي ويتم انتقادنا، لكن هذا قد يكون إيجابيا لنا لنستخدمه كحافز".

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له بعد التعادل مع أوروجواي في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا أيضا مع كاب فيردي.

كأس العالم إسبانيا السعودية
نرشح لكم
كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة انتهت كأس العالم - الإكوادور (0)-(0) كوراساو.. تعادل سلبي كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا محور المونديال.. وحقيقة الخلاف مع صلاح تشكيل كأس العالم - تغييران في الإكوادور.. وخماسي يقود دفاع كوراساو أسطورة ألمانيا القادمة كأس العالم - بوتر: لم أتوقع سير المباراة بهذا الشكل.. وأحيانا تحتاج تلك الهزائم دوكو يغيب عن بلجيكا أمام إيران بسبب التهاب في الجهاز التنفسي
أخر الأخبار
كأس العالم: مؤتمر مدرب نيوزيلندا: صلاح مستعد لترك بصمته.. والفوز سيكون إنجازا هائلا 24 دقيقة | في المونديال
مصدر من الزمالك لـ في الجول: القضية 18 تتعلق بعقوبة صلاح مصدق 51 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - رئيس البرازيل يسخر من نيمار بسبب الإصابة 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر دي لافوينتي: السعودية هزمت الأرجنتين.. وهذا موقف لامال وويليامز ساعة | في المونديال
اسكواش – هانيا الحمامي تحصد لقب السلسلة الختامية للمرة الثانية ساعة | رياضات أخرى
فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
انتهت كأس العالم - الإكوادور (0)-(0) كوراساو.. تعادل سلبي ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا محور المونديال.. وحقيقة الخلاف مع صلاح 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531445/كأس-العالم-مؤتمر-دي-لافوينتي-السعودية-هزمت-الأرجنتين-وهذا-موقف-لامال-وويليامز