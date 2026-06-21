اسكواش – هانيا الحمامي تحصد لقب السلسلة الختامية للمرة الثانية
الأحد، 21 يونيو 2026 - 03:34
كتب : FilGoal
توجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة السلسلة الختامية للاسكواش.
وأقيمت منافسات السلسلة الختامية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.
وفازت هانيا في النهائي على الماليزية سيفاسانجاري سبارامانيام بنتيجة 3-1.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و10-11 و11-8 و11-8.
وفازت هانيا باللقب للمرة الثانية في مسيرتها بعد عام 2020.
وفي منافسات الرجال فاز البيروفي دييجو إلياس باللقب كأول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز به بعد التفوق على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1.
وجاءت نتائج الأشواط: 7-11 و11-4 و11-6 و11-9.
ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 355 ألف على مستوى منافسات الرجال ومثلهم للسيدات.
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