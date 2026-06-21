مباشر كأس العالم - الإكوادور (0)-(0) كوراساو.. فرصة جديدة تضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإكوادور ضد كوراساو في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثالثة فجرا على ملعب أروهيد في كانساس في أمريكا بصافرة صينية من الحكم ما نينج.

وبدأت كوراساو مشوارها في كأس العالم بخسارة مذلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1، فيما خسر الإكوادور بهدف دون مقابل أمام كوت ديفوار.

وحجز منتخب ألمانيا بطاقة التأهل للدور المقبل بعدما فاز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 منذ قليل.

ويتصدر الناسيونال مانشافت الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن الصدارة، فيما يأتي الأفيال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 14: تسديدة رائعة من فيتي تمر بجوار القائم الأيمن للحارس

ق 3: انفراد تام من إينر فالنسيا وتسديدة يبعدها الحارس ببراعة

بداية اللقاء