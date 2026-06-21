مباشر كأس العالم - الإكوادور (0)-(0) كوراساو.. فالنسيا يواصل الإهدار

الأحد، 21 يونيو 2026 - 03:03

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - إينر فالنسيا - الإكوادور - كوت ديفوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإكوادور ضد كوراساو في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثالثة فجرا على ملعب أروهيد في كانساس في أمريكا بصافرة صينية من الحكم ما نينج.

وبدأت كوراساو مشوارها في كأس العالم بخسارة مذلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1، فيما خسر الإكوادور بهدف دون مقابل أمام كوت ديفوار.

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وحجز منتخب ألمانيا بطاقة التأهل للدور المقبل بعدما فاز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 منذ قليل.

ويتصدر الناسيونال مانشافت الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن الصدارة، فيما يأتي الأفيال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 65: حارس كوراساو يتصدى لفرصة محققة من فالنسيا

ق 60: الحارس جالينديز يتصدى لـ 3 تسديدات متتالية من لاعبي كوراساو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: حارس كوراساو يتصدى لفرصة محققة من يوبوا

ق 14: تسديدة رائعة من فيتي تمر بجوار القائم الأيمن للحارس

ق 3: انفراد تام من إينر فالنسيا وتسديدة يبعدها الحارس ببراعة

بداية اللقاء

كأس العالم الإكوادور كوراساو
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