كأس العالم - مؤتمر حسام حسن: مواجهة نيوزيلندا محور المونديال.. وحقيقة الخلاف مع صلاح

وصف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بأنها "محور كأس العالم" أمام خصم لا يستهان به.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين في الساعة الرابعة فجرا في الجولة الثانية من المجموعة 7 لكأس العالم 2026.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر في المؤتمر الصحفي: "الاستعداد لكأس العالم بدأ من التصفيات ثم كأس الأمم ثم الوديات، والتطور الذي كنا نأمله هو أن يلعب المنتخب بشكل أفضل مع إضافة أسماء جديدة خاصة عند اختيار لاعب من الدوري ليصبح لاعبا دوليا، وأسعى للتطور منذ تولي المهمة، وهدفي أن يلعب منتخب مصر كرة تليق بالشعب المصري".

وأضاف "سبب السفر مباشرة من فانكوفر لسياتل بعد مباراة نيوزيلندا؟ هدفنا إراحة اللاعبين وأن يكون الاستعداد جيدا، واستطعنا تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا لمباراة نيوزيلندا".

وصرّح إبراهيم حسن من قبل بأن منتخب مصر قرر السفر مباشرة من فانكوفر إلى سياتل، بدلا من العودة إلى سبوكين (مقر البعثة الرئيسي) ثم السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو من أجل الحفاظ على اللاعبين من كثرة التنقلات. (طالع التفاصيل)

وأردف "نمثل الشعب المصري وإفريقيا والوطن العربي ونستهدف تقديم شيئا إيجابيا يعبر عن المواهب المصرية، وعلى مدار التاريخ منتخبات إفريقيا استطاعت تحقيق مفاجآت رائعة من قبل في كأس العالم، حاليا في أوروبا هناك لاعبون عرب وأفارقة أثبتوا أنفسهم مثل صلاح ومرموش وآخرون من تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والسنغال والكاميرون".

وأوضح "المنتخبات الإفريقية أثبتت أنفسها في نسخ سابقة من كأس العالم، ومنتخب مصر يطمح للتأهل للدور المقبل بأي طريقة وهو ما نريد تحقيقه، ونأمل أن يكون ذلك عن طريق الفوز الأول لمصر في تاريخها بكأس العالم".

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وتابع "الجمهور المصري كان له دورا كبيرا في مباراة بلجيكا في سياتل، واللاعبون كانوا سعداء بوجودهم وكان ذلك سببا في الظهور بشكل قوي، ونحترم منتخب نيوزيلندا وأطلب الدعاء من الشعب المصري وسنجتهد ونقدم أفضل ما لدينا".

وردا على تشابه أسلوب لعب نيوزيلندا مع الكرة الأوروبية: "أخبرت اللاعبين أننا لم نحقق أي شيء بعد التعادل مع بلجيكا، ولا أفكر حاليا سوى في نيوزيلندا وأغلقنا صفحة بلجيكا للتركيز على اللقاء المقبل".

وكشف "شاهدنا نيوزيلندا ونعلم أن لديهم أكثر من لاعب محترف في أوروبا، وأسلوب لعبهم يميل للكرة في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا ونعلم مدى صعوبة وقوة المباراة، وآمل أن نلعب بنفس تركيز المباراة الماضية".

وردا على غضب محمد صلاح بسبب التغيير في مباراة بلجيكا قال: "صلاح لاعب مهم جدا في الفريق، والكل مهم، وعلى رأسهم القائد صلاح حتى الأصغر حمزة عبد الكريم، وأثق في المجموعة ككل، وصلاح يساعدنا بالالتزام والكل يعلم أنني أعمل لمصلحة المنتخب والكل سواسية أمامي".



























































































































































وأكمل "صلاح قدم أداءً جيدا ضد بلجيكا، وسعيد بأنني وظفته بشكل مختلف عما اعتاد عليه في أوروبا، وهو يتدرب بشكل طبيعي ومن أوائل من يستجيبون لقراراتي الفنية وهو مستعد للمباراة المقبلة".

وواصل "أصررت على تواجد المهدي سليمان دون النظر لسنه، وكل الاحترام له ولم يحدث أن تحدثت معه بشأن تصريحاته عقب مباراة بلجيكا، وكل التقدير والاحترام للاعبين والأندية".

وعن مواجهة نيوزيلندا أوضح "أول مباراة لي مع منتخب مصر كانت ضد نيوزيلندا، ولدينا فكرة عنهم، وبعد تواجدهم معنا في المجموعة درسناهم بشكل جيد، يلعبون بطابع أوروبي ونستعد جيدا لهم، ولا نخوض مباراة إلا بعد دراسة الخصم مع اللاعبين، ونأمل أن تكون الإجابة في صالحنا".

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا وديا بهدف دون ردا في أول مباراة رسمية للعميد في تدريب منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد.

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وتطرق للحديث عن تغير الأحوال الجوية بين مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا قائلا: "تدربنا على اللعب في أجواء الظهيرة قبل مباراة بلجيكا للاعتياد على ارتفاع درجات الحرارة، هدفي تهيئة اللاعبين لكل الظروف حتى نظهر بشكل جيد وجاهزون للعب في أي موعد".

وخاض منتخب مصر مباراة بلجيكا في سياتل في الثانية عشر ظهرا بتوقيت أمريكا، في المقابل تبدأ مباراة مصر ضد نيوزيلندا في السادسة من مساء الأحد بتوقيت كندا.

وشدد "نحترم فريق نيوزيلندا بأكمله، في نفس الوقت لدينا صلاح ولاعبون آخرون، ونلعب بأسلوب جماعي وصلاح يمثل قوة كبيرة في الفريق، لكن طريقة لعبي تعتمد على الجماعية والأفكار الفنية، وأعلم أن نيوزيلندا تمتلك لاعبين على أعلى المستوى، وأتمنى أن يستمر تطور الأداء ونحقق نتيجة إيجابية".

وأردف "حققنا نتيجة إيجابية ضد بلجيكا، ومباراة نيوزيلندا هي محور كأس العالم وكل التركيز على دراسة المنافس جيدا واللعب بشكل جيد، وأي منتخب وصل لكأس العالم بالتأكيد هو منتخب قوي".

وأكمل "منذ تولي المسؤولية هدفي كان بدء دمج عناصر جديدة لتكوين منتخب جديد وتقليل معدل ومصطفى حصل على الخبرات من زميل كبير مثل محمد الشناوي، ورأيت أنه سيكون له دورا مع المنتخب

وتابع "أصررت على تواجد محمود صابر وطارق علاء ومحمد علاء وحسام عبد المجيد، مصطفى شوبير سيقدم الكثير لمصر وسيتفيد من وجود الشناوي وزملائه حوله، وهو يمتلك العقلية والروح والاحترام وكل هذا لا يأتي من فراغ، وأثق في حراس مرمى منتخبي".

وأتم "منتخب نيوزيلندا قوي ونحترمه وستكون أهم مباراة لنا في كأس العالم أمام خصم لا يستهان به، نيوزيلندا تفكر في الفوز علينا ونحن كذلك، والمباراة لن تكون سهلة، وبالتأكيد طموحاتنا متقاربة، طريقة لعبي بها توازن بين الدفاع والهجوم، وكل اللاعبين لديهم أدوار دفاعية وهجوميا".