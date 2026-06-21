تشكيل كأس العالم - تغييران في الإكوادور.. وخماسي يقود دفاع كوراساو

أجرى سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور تغييرين في تشكيل فريقه لمواجهة كوراساو في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثالثة فجرا على ملعب أروهيد في كانساس في أمريكا بصافرة صينية من الحكم ما نينج.

ويبدأ آلان فرانكو في الدفاع بدلا من جويل أوردونيز، وعاد بيرفيس إستوبنيان في مركز الظهير بدلا من آلان ميدينا.

في المقابل يعتمد ديك أدفوكات مدرب كوراساو والأكبر في تاريخ كأس العالم على خماسي دفاعي.

ويتواجد ليفانو كومينينسيا في الوسط بعدما سجل هدفا هو الأول تاريخيا لبلاده في كأس العالم.

وجاء تشكيل الإكوادور

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: آلان فرانكو – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: بيرفيس إستوبنيان - بيدرو فيتي - مويسيس كايسيدو –– جوردي ألكيفار - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

فيما جاء تشكيل كوراساو

حراسة المرمى: إلوي روم

الدفاع: ديفيرون فونفيل - شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبو – يورين جاري – جوشوا برينيت

الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا - تاهيث تشونج

الهجوم: يورجن لوكاديا

وبدأت كوراساو مشوارها في كأس العالم بخسارة مذلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1، فيما خسر الإكوادور بهدف دون مقابل أمام كوت ديفوار.

وحجز منتخب ألمانيا بطاقة التأهل للدور المقبل بعدما فاز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 منذ قليل.

ويتصدر الناسيونال مانشافت الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن الصدارة، فيما يأتي الأفيال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.