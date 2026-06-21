فاز منتخب ألمانيا على كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في أمريكا.

وأقيمت المباراة في مدينة تورنتو الكندية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي، وتعادل منتخب ألمانيا بقدم البديل أونداف الذي سجل أيضا الهدف الثاني.

وأصبح منتخب ألمانيا ثالث المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ32 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

أسطورة ألمانيا القادمة

البديل دينيس أونداف دخل المباراة في الدقيقة 60 وقت تأخر ألمانيا بهدف، ليسجل هدفين ويقود الماكينات للفوز.

أونداف قبل أيام تحدث أنه يريد الاستمرار مع فريقه شتوتجارت ويتمنى أن يصبح أحد أساطير النادي.

والآن وبعدما سجل ثنائية قادت ألمانيا للفوز بالتأكيد سيحمل على الأعناق من جماهير ألمانيا بالكامل وليس جمهور ناديه شتوتجارت فقط.

ليكون الآن خطى خطوته الأولى لأن يصبح أسطورة في كرة القدم الألمانية.

وصف المباراة

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بقوة وكاد هافرتز أن يسجل في الدقيقة 10 بضربة رأسية لكن الحارس يحيى فوفانا أبعد الكرة ببراعة.

وسجل ألكسندر بافلوفيتش هدفا لمنتخب ألمانيا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب خطأ منه ضد حارس كوت ديفوار أثناء لعب الكرة في ركلة ركنية.

لكن منتخب كوت ديفوار سجل هدف التقدم بطريقة مفاجئة في الدقيقة 30 عن طريق قائده فرانك كيسي.

وجاء الهدف بمتابعة من داخل منطقة الجزاء وتسديدة سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

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الرئيس كيسي يكتب التاريخ



الهدف الأول لكوت ديفوار في مرمى ألمانيا ⚽pic.twitter.com/uQ2YrpdaEO — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

ومرة أخرى سجل منتخب ألمانيا هدفا لم يحتسبه الهدف، وجاء بقدم كاي هافرتز لكن سبق التسديد خطأ ضد مدافع كوت ديفوار.

لينتهي الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدف دون رد.

في الشوط الثاني دخل أنطونيو روديجير بدلا من شلوتربيك في تبديل أول لمنتخب ألمانيا بعد إصابة مدافع دورتموند وخروجه.

وأخيرا نجح منتخب ألمانيا في إدراك التعادل عن طريق البديل أونداف في الدقيقة 68 بمتابعة من داخل منطقة الجزاء لعرضية نديم أميري من ناحية اليمين.

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⚽📷 هدف التعادل لألمانيا في مرمى كوت ديفوار pic.twitter.com/YtWLtkkC55 — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

وأهدر البديل سيمون أدينجرا فرصة تسجيل هدف الفوز لكوت ديفوار بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى في الوقت القاتل بعد تمريرة رائعة من نيكولاس بيبي، لكنه لم يسددها ليتدخل معه الدفاع وينهي الهجمة.

وارتدت الكرة بهجمة خطيرة لـ ألمانيا ووصلت الكرة إلى نديم أميري أمام المرمى ليسددها ضعيفة في يد الحارس يحيى فوفانا.

هدف الوقت القاتل

وأبى أونداف نهاية المباراة بالتعادل ليسجل هدف فوز ألمانيا في الدقيقة 90+4 بعدما استلم تمريرة رائعة من نيمتشاه وضعته في مواجهة الحارس ليضع الكرة في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا بهدفين لهدف.

ويلعب منتخب ألمانيا في الجولة الأخيرة ضد الإكوادور، بينما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع كوراساو.