كأس العالم - بوتر: لم أتوقع سير المباراة بهذا الشكل.. وأحيانا تحتاج تلك الهزائم

السبت، 20 يونيو 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

يرى جراهام بوتر مدرب منتخب السويد أن فريقه ربما كان بحاجة للمرور بهزيمة مثل هزيمة هولندا للتعلم.

وخسرت السويد من هولندا بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب إن أر جي بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال بوتر عبر موقف فيفا عقب المباراة: "كنا نلعب ضد فريق جيد،تسببوا لنا في مشكلات على الأطراف، الهدف الأول جاء من كرة طويلة لم نتعامل معها بالشكل الصحيح".

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وواصل "لم نبدأ الشوط الأول بصورة جيدة، كانت واحدة من الأمور التي سنتعلم منها الكثير، أحيانا تحتاج إلى خوض مثل هذه التجارب".

وأتم "لم أكن أعتقد أن المباراة ستسير بهذا الشكل، لكن علينا أن نتعلم الكثير منها".

وتوقف رصيد السويد عند 3 نقاط بالمركز الثاني مؤقتا في المجموعة خلف هولندا المتصدرة برصيد 4 نقاط.

هولندا السويد كأس العالم 2026
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