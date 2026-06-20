مباشر كأس العالم – ألمانيا (0)-(1) كوت ديفوار.. الشوط الثاني ودخول روديجير
السبت، 20 يونيو 2026 - 22:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم.
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دخول أنطونيو روديجير بدلا من شلوتربيك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدف
ق 39: هدف جديد غير محتسب لمنتخب ألمانيا عن طريق هافرتز
ق 30: جوووووول فرانك كيسي والأول
ق 22: هدف غير محتسب من ألمانيا
ق 10: رأسية من هافرتز يبعدها الحارس فوفانا
انطلاق المباراة
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