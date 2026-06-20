مباشر كأس العالم – ألمانيا ضد كوت ديفوار

تشكيل كأس العالم – ألمانيا بالقوة الضاربة.. وديوماندي يقود هجوم كوت ديفوار

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خبر في الجول – إبراهيم حسن يحذر لاعبي منتخب مصر مع الاعتراض على التحكيم