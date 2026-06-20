انتهت كأس العالم – ألمانيا (2)-(1) كوت ديفوار.. فوز الماكينات

السبت، 20 يونيو 2026 - 22:26

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار - أونداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم.

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نهاية المباراة بفوز ألمانيا

ق 90+4: جووووووووووووول الثاني من أونداف

ق 68: جوووول التعادل أونداف

دخول أنطونيو روديجير بدلا من شلوتربيك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدف

ق 39: هدف جديد غير محتسب لمنتخب ألمانيا عن طريق هافرتز

ق 30: جوووووول فرانك كيسي والأول

ق 22: هدف غير محتسب من ألمانيا

ق 10: رأسية من هافرتز يبعدها الحارس فوفانا

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كأس العالم ألمانيا
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