تشكيل كأس العالم – ألمانيا بالقوة الضاربة.. وديوماندي يقود هجوم كوت ديفوار

السبت، 20 يونيو 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا - كأس العالم

دفع يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة كوت ديفوار.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وكان منتخب ألمانيا فاز في مباراته الأولى على كوراساو 7-1، وتغلب منتخب كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد.

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وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش – جوناثان تاه – نيكو شلوتيربيك - ناثان براون

الوسط: ليوري ساني – ألكسندر بافلوفيتش – فيلكيس نميتشاه

الهجوم: جمال موسيالا – كاي هافرتز – فلوريان فيرتز

بينما جاء تشكيل الإكوادور كالآتي:

المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: ويلفريد سينجو – أوديلون كوسونو – إيمانويل أجبادو – جيسلان كونان

الوسط: أماد ديالو – فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري

الهجوم: يان ديوماندي – أنجي بوني – كريست أولاي

ألمانيا كوت ديفوار كأس العالم
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