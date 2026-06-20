كأس العالم – المغربي جلال جيد حكما لمباراة البرتغال ضد أوزبكستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين المغربي جلال جيد حكما لمباراة البرتغال ضد أوزبكستان.

ويلعب منتخب البرتغال ضد أوزبكستان في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساء.

ويعاون جلال جيد في المباراة كل من زكريا برينسي ومصطفى أكارداد.

والحكم الرابع توم أبونجيل من جنوب إفريقيا، وحكم احتياطي زاكيلي سيويلا من جنوب إفريقيا.

وكان منتخب البرتغال تعادل في المباراة الأولى له ضد الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، وخسر منتخب أوزبكستان من كولومبيا 3-1.

كما تم تعيين الحكم السعودي خالد التورايس حكما رابعا لمباراة كرواتيا ضد بنما، ومعه مواطنه محمد الأبراكي حكما احتياطيا.