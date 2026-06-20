الزمالك يشكل لجنة برئاسة هشام نصر لمتابعة مشروع أرض أكتوبر

السبت، 20 يونيو 2026 - 20:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك تشكيل لجنة لمتابعة مشروع أرض النادي الجديدة في أكتوبر.

وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من رئاسة الجمهورية والتوقيتات الزمنية الموضوعة.

وجاء بيان النادي الأبيض كالآتي:

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تعيين أحمد مرغني مديرا للكرة بفريق السيدات ممدوح عباس: استاد جديد للزمالك بتكلفة 38 مليون دولار.. وحل أزمة القيد

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة فرع جديد للنادي عليها، بما يحقق طموحات الزمالك وجماهيره وأعضائه في هذا المشروع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم، برئاسة الكابتن حسين لبيب، حيث قرر المجلس التوجه بالشكر والتقدير للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وخاصة معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان، والذين كان لتعاونهم وتنسيقهم دور محوري في الوصول إلى الحل الأمثل لهذه الأزمة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي.

كما قرر المجلس الموافقة على كافة ما جاء بخطاب وزير الشباب والرياضة بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض للنادي بمدينة حدائق أكتوبر لبناء فرع جديد للنادي عليها، مع التأكيد على التزام النادي بكافة الضوابط القانونية واللائحية والإدارية ذات الصلة، والضوابط الواردة بالخطاب، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تلك الضوابط.

وقام الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بتوجيه شكر خاص للمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي نظرًا لدوره وجهده الكبير في متابعة وإنهاء ملف الأرض بهذا الشكل المتميز.

وقرر مجلس الإدارة أيضًا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة المشروع وفقًا للتكليفات الرئاسية والجدول الزمني الموضوع في هذا الشأن من قبل رئاسة الجمهورية، وذلك التزامًا بالتوقيتات المحددة، على أن يتم عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة تتضمن ما تم التوصل إليه من أعمال، والمعوقات التي قد تحول دون الالتزام بالجدول الزمني المقرر وفقًا للتوجيهات الرئاسية، و العرض على وزارتي الشباب والرياضة والإسكان بشكل دوري، ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وفق التوجيهات الرئاسية، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من داخل أو خارج النادي لمعاونتها في تنفيذ مهامها.

الزمالك هشام نصر الدوري المصري
نرشح لكم
البنك الأهلي يعلن التعاقد مع مودي ناصر مدرب سموحة: تعاقدنا مع 7 صفقات مجانية لتعديم صفوف الفريق بالموسم الجديد مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق عرضا من الرياض لضم تريزيجيه ولكن مصدر مقرب من زيزو يكشف حقيقة رفضه خفض راتبه مع الأهلي الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات أهلي طرابلس لضم أقطاي عبد الله غزل المحلة يعلن ضم عبد الرحمن أسامة خبر في الجول – القناة يتمم اتفاقه مع محيسن أبو جبلة لضمه خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم ثنائي الإسماعيلي
أخر الأخبار
البنك الأهلي يعلن التعاقد مع مودي ناصر 10 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يشكل لجنة برئاسة هشام نصر لمتابعة مشروع أرض أكتوبر 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – فريدة وائل تعلن رحيلها عن الأهلي بعد 6 سنوات 22 دقيقة | رياضة نسائية
كأس العالم – السخيري: نرغب في التعويض أمام اليابان 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – رينار: تواجدي في البطولة أشبه بالمعجزة 34 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - هولندا (2)-(0) السويد.. جووووول الثاااني 37 دقيقة | في المونديال
ريال مدريد ينفي التواصل مع ميكيل أوليسي ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة – أوجوستي: نريد تحسين وضع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531426/الزمالك-يشكل-لجنة-برئاسة-هشام-نصر-لمتابعة-مشروع-أرض-أكتوبر