الزمالك يشكل لجنة برئاسة هشام نصر لمتابعة مشروع أرض أكتوبر

أعلن نادي الزمالك تشكيل لجنة لمتابعة مشروع أرض النادي الجديدة في أكتوبر.

وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من رئاسة الجمهورية والتوقيتات الزمنية الموضوعة.

وجاء بيان النادي الأبيض كالآتي:

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة فرع جديد للنادي عليها، بما يحقق طموحات الزمالك وجماهيره وأعضائه في هذا المشروع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم، برئاسة الكابتن حسين لبيب، حيث قرر المجلس التوجه بالشكر والتقدير للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وخاصة معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان، والذين كان لتعاونهم وتنسيقهم دور محوري في الوصول إلى الحل الأمثل لهذه الأزمة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي.

كما قرر المجلس الموافقة على كافة ما جاء بخطاب وزير الشباب والرياضة بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض للنادي بمدينة حدائق أكتوبر لبناء فرع جديد للنادي عليها، مع التأكيد على التزام النادي بكافة الضوابط القانونية واللائحية والإدارية ذات الصلة، والضوابط الواردة بالخطاب، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تلك الضوابط.

وقام الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بتوجيه شكر خاص للمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي نظرًا لدوره وجهده الكبير في متابعة وإنهاء ملف الأرض بهذا الشكل المتميز.

وقرر مجلس الإدارة أيضًا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة المشروع وفقًا للتكليفات الرئاسية والجدول الزمني الموضوع في هذا الشأن من قبل رئاسة الجمهورية، وذلك التزامًا بالتوقيتات المحددة، على أن يتم عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة تتضمن ما تم التوصل إليه من أعمال، والمعوقات التي قد تحول دون الالتزام بالجدول الزمني المقرر وفقًا للتوجيهات الرئاسية، و العرض على وزارتي الشباب والرياضة والإسكان بشكل دوري، ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وفق التوجيهات الرئاسية، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من داخل أو خارج النادي لمعاونتها في تنفيذ مهامها.