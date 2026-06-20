كأس العالم – السخيري: نرغب في التعويض أمام اليابان
السبت، 20 يونيو 2026 - 19:49
كتب : FilGoal
شدد إلياس السخيري لاعب منتخب تونس على أن جميع لاعبي نسور قرطاج يرغبون في تعويض الخسارة الكبيرة من السويد عندما يواجهون اليابان.
وخسر منتخب تونس في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 5-1 من السويد.
وقال السخيري عبر بي إن سبورتس: "ستكون مباراة صعبة، سنلعب ضد منافس قوي جدا مثل اليابان".
وأضاف "نرغب في التعويض وتقديم أداء مميز ولهذا السبب نحن جمعيا في غاية الحماس والتركيز لمواجهة اليابان".
وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة الفرنسي صبري لموشيه وتعيين مواطنه رينار في قيادة منتخب تونس، وذلك بعد الخسارة أمام السويد.
ويلعب منتخب تونس ثاني مبارياته في كأس العالم أمام اليابان في السابعة من صباح غدا الأحد.
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