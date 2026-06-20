كأس العالم – رينار: تواجدي في البطولة أشبه بالمعجزة

السبت، 20 يونيو 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - مدرب تونس

يرى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب تونس أن تواجده مع نسور قرطاج في كأس العالم أشبه بالمعجزة.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة الفرنسي صبري لموشيه وتعيين مواطنه رينار في قيادة منتخب تونس، وذلك بعد الخسارة أمام السويد في أولى مباريات كأس العالم 5-1.

وقال رينار عبر بي إن سبورتس: "إنه تحد رائع أنا سعيد أخيرا أنني أكون جزءا من كأس العالم هذا أمر مذهل".

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وأضاف "إنها فرصة كبيرة وعلى المستوى الشخصي أستطيع القول إنها أشبه بالمعجزة".

وأكمل "تنتظرنا مباراة صعبة جدا أمام منتخب قوي للغاية ونعرف ذلك جيدا وندرك نقاط قوة اليابان، ولذلك يجب أن نتحلى بالاستعداد والعزيمة والتركيز الكامل".

وأتم تصريحاته "علينا أيضا أن نصنع الفارق وسنكون قادرين على ذلك إذا بقينا متحدين وقدمنا الروح الجماعية الرائعة للمنتخب".

ويلعب منتخب تونس ثاني مبارياته في كأس العالم أمام اليابان في السابعة من صباح غدا الأحد.

تونس كأس العالم هيرفي رينار
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