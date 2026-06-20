مباشر كأس العالم - هولندا (4)-(1) السويد.. جوووول تقليص الفارق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد السويد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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ق58. جوووول تقليص الفارق عن طريق إيلانجا مستغلا تمريرة من إيزاك لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق53. جووووول الرااابع لهولندا عن طريق كودي جاكبو بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ق47. جووووول ثااالث لهولندا عن طريق جاكبو بعد تمريرة من دومفريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. هدف غير محتسب للسويد عن طريق لاجيربيلكي لوجوده بوضعية تسلل.

ق16. جووووول الثاني لهولندا عن طريق بروبي من جديد بعرضية أخرى أمام المرمى من دومفريس.

ق5. جووووول أول لهولندا عن طريق بريان بروبي بعد تمريرة من جاكبو أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قيل