مباشر كأس العالم - هولندا (2)-(0) السويد.. جووووول الثاااني

السبت، 20 يونيو 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

هدف بريان بروبي لاعب هولندا ضد السويد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد السويد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق16. جووووول الثاني لهولندا عن طريق بروبي من جديد بعرضية أخرى أمام المرمى من دومفريس.

ق5. جووووول أول لهولندا عن طريق بريان بروبي بعد تمريرة من جاكبو أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قيل

هولندا السويد كأس العالم 2026
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