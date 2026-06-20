مباشر كأس العالم - هولندا (2)-(0) السويد.. جووووول الثاااني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد السويد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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ق16. جووووول الثاني لهولندا عن طريق بروبي من جديد بعرضية أخرى أمام المرمى من دومفريس.

ق5. جووووول أول لهولندا عن طريق بريان بروبي بعد تمريرة من جاكبو أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قيل