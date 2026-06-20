مباشر كأس العالم - هولندا ضد السويد
السبت، 20 يونيو 2026 - 19:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد السويد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.
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بداية المباراة بعد قيل
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