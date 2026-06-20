مباشر كأس العالم - هولندا ضد السويد

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تشكيل كأس العالم - جاكبو ومالين يقودان هولندا.. وجيوكوريس وإيزاك أساسيان مع السويد

خبر في الجول – إبراهيم حسن يحذر لاعبي منتخب مصر مع الاعتراض على التحكيم

خبر في الجول - أبو ريدة يعد لاعبي منتخب مصر بمكافآت خاصة حال الفوز على نيوزيلندا

كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل

كأس العالم – فينيسيوس: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي.. ويجب أن أستمع له أكثر

مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا

كأس العالم - مونتيلا: لم يكن الحظ حليفنا وهذا أمر يحدث كل 50 عاما