مباشر كأس العالم - هولندا ضد السويد

السبت، 20 يونيو 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

منتخب هولندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد السويد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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بداية المباراة بعد قيل

هولندا السويد كأس العالم 2026
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