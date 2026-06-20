ريال مدريد ينفي التواصل مع ميكيل أوليسي

نفى ريال مدريد التقارير التي أشارت إلى تواصله مع ميكيل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضا قياسيا لضم أوليسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى ريال مدريد الأخبار في بيان رسمي وجاء كالتالي:

ردًا على ما نشرته وسائل إعلام مختلفة بشأن وجود اهتمام مزعوم من نادينا بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ مايكل أوليس، يود ريال مدريد أن يوضح أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع اللاعب المذكور أو ممثليه أو أي شخص من محيطه.

كما يود ريال مدريد التأكيد على العلاقة المؤسسية الممتازة التي تجمعه ببايرن ميونخ، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الاحترام المتبادل والتعاون والتقدير، ويعرب عن أسفه لانتشار تكهنات لا تمت للواقع بصلة.

وقد حافظ الناديان دائمًا على علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، وهو ما ينعكس، من بين أمور أخرى، في القناعة المشتركة بأن أي اهتمام محتمل بلاعب ينتمي إلى النادي الآخر يجب أن يُناقش أولًا بين المؤسستين نفسيهما، وفقًا لمبادئ الولاء المؤسسي التي حكمت تاريخيًا العلاقات بين بايرن ميونخ وريال مدريد.

ويشارك أوليسي حاليا مع فرنسا في كأس العالم 2026.

وكان ريال مدريد قد تعاقد بالفعل حتى الآن مع إبراهيم كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريا، كما أتم الفريق اتفاقه مع دينزيل دومفريس لاعب إنتر.