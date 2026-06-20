كرة سلة – أوجوستي: نريد تحسين وضع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

السبت، 20 يونيو 2026 - 19:02

كتب : FilGoal

أوجوستي بوش مدرب منتخب مصر لكرة السلة

شدد أوجوستي بوش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة على أن هدف الفراعنة في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم هو تحقيق 3 انتصارات.

وقال أوجوستي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة: "إذا نظرنا إلى ترتيب المجموعة سنجد أننا أمام تحدي كبير ونأتي بعد نافذة فبراير التي حققنا به فوز واحد وخسارتين وبالتأكيد لدينا فرصة في المباريات المقبلة".

وأضاف "نأمل تحقيق 3 انتصارات في أنجولا لتحسين وضع منتخب مصر في التصفيات من أجل المرحلة المقبلة".

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وأكمل "قائمة المنتخب مكتملة تقريبا ونأمل في الاستعداد بشكل أفضل ونريد إعادة النشاط لكل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سنلعب ضد منتخبا قوية ولديها قدرات جسدية كبيرة ولذلك يجب أن نحاول التحكم في إيقاع اللعب ولدينا مواهب تستطيع فعل ذلك".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم الخاصة بقارة إفريقيا برصيد 4 نقاط.

خلف مالي المتصدر بـ6 نقاط وأنجولا الثاني بـ5 نقاط، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط.

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