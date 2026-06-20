تشكيل كأس العالم - جاكبو ومالين يقودان هولندا.. وجيوكوريس وإيزاك أساسيان مع السويد

يقود فيرجيل فان دايك دفاع هولندا لمواجهة السويد بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب هولندا مع السويد إن إر جي بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويشهد تشكيل هولندا تواجد ثلاثي هجومي مكون من دونيل مالين وبريان بروبي وكودي جاكبو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: بارت فيربروخين.

الدفاع: دينزيل دومفريس - جان بول فان هيكي - فيرجل فان دايك - ميكي فان دي فين.

الوسط: ريان جرافنبرخ - فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز.

الهجوم: بريان بروبي - دونيل مالين - كودي جاكبو.

ويتواجد الثنائي ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس في هجوم السويد بالمباراة.

بينما جاء تشكيل السويس كالتالي:

الحارس: كريستوفير توردفيدت.

الدفاع: جوستاف لاجيربيلكي - إيزاك هين - فيكتور لينديلوف جابرييل جودموندسون.

الوسط: جاسبر كارلستروم - ياسين العياري - بينجامين نايجرين.

الهجوم: لكسندر بيرنهاردسون - ألكسندر إيزاك - فيكتور جيوكيريس.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث بنقطة واحدة مناصفة مع اليابان.