خبر في الجول – إبراهيم حسن يحذر لاعبي منتخب مصر مع الاعتراض على التحكيم

السبت، 20 يونيو 2026 - 18:14

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - إبراهيم حسن

حذر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لاعبي الفراعنة من فكرة الاعتراض بأي شكل على قرارت التحكيم في الفترة المتبقية من كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلاندا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وعلم FilGoal.com أن إبراهيم حسن حذر اللاعبين من الاعتراض على أي قرار تحكيمي.

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والالتزام بالتعديلات الجديدة ومنها عدم وضع اليد على الفم أثناء التحدث، حتى لا يتعرض أي لاعب للطرد.

وشهد كأس العالم أول حالة طرد بسبب وضع اليد على الفم أثناء التحدث مع لاعبي الخصم، وكانت من نصيب ميجيل ألميرون لاعب باراجواي ضد تركيا.

وكان منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى ضد بلجيكا بهدف لكل منهما.

وتقام المباراة الثانية ضد نيوزيلاندا في الرابعة من صباح يوم الإثنين المقبل.

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