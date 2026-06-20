خبر في الجول - أبو ريدة يعد لاعبي منتخب مصر بمكافآت خاصة حال الفوز على نيوزيلندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 17:58

كتب : محمد جمال

حسام حسن - إبراهيم حسن - هاني أبو ريدة - خالد الدرندلي

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مكافأة خاصة للاعبي مصر حال الفوز على نيوزيلندا.

وعلم FilGoal.com أن أبو ريدة قد قدم وعدا للاعبين بمنحهم مكافأة خاصة حال الفوز على نيوزيلندا والتأهل للدور المقبل من كأس العالم، كما وعدهم بأن تتحول مكافأة مباراة بلجيكا إلى مكافأة فوز وليس تعادل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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وكانت مصر قد تعادلت في الجولة الأولى مع بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتتساوى جميع فرق المجموعة في الرصيد بنقطة واحدة فقط بعد نهاية أول مباراتين بالتعادل.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز الأول في تاريخه ببطولة كأس العالم.

وسيضمن منتخب مصر بنسبة كبيرة التأهل لدور الـ 32 في حال حقق الفوز على نيوزيلندا.

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