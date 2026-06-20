الكشف عن مواعيد فترات القيد الإفريقية للموسم الجديد

السبت، 20 يونيو 2026 - 17:48

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد فترات القيد الإفريقية للموسم الجديد 2026/2027.

وقرر كاف فتح باب القيد للفرق المشاركة في الدور التمهيدي الأول من يوم 1 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر.

كما سيتم فتح باب القيد للدور التمهيدي الثاني خلال الفترة ما بين 16 إلى 30 سبتمر.

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بينما سيفتح فترة القيد الرئيسية لدور المجموعات منذ بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية نفس الشهر.

فترة القيد الأخيرة ستكون بشهر يناير بشكل طبيعي من بدايته وحتى نهايته، ولن يتم مد فترة القيد فيما بعد ذلك مثل ما حدث خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تسري فترات القيد بنفس التواريخ للفرق المشاركة في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الزمالك وبيراميدز، بينما يشارك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الكونفدرالية.

وكان ماميلودي صنداونز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما حقق اتحاد العاصمة بطولة كأس الكونفدرالية.

دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف
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