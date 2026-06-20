رومانو: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق شفهي مع كاسيميرو لضمه

توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى اتفاق شفهي مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن إنتر ميامي توصل لاتفاق شفهي مع كاسيميرو لضمه في صفقة انتقال حر.

وذكر رومانو أن اللاعب البرازيلي يريد اللعب رفقة ليونيل ميسي في الفريق.

وكان كاسيميرو قد ارتبط بإمكانية لمّ الشمل مع زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، لكنه أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة مع فرصة اللعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأسدل لاعب الوسط المخضرم الستار على مشواره الذي استمر أربعة أعوام في ملعب أولد ترافورد، حيث خاض 160 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 26 هدفا.