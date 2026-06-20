رغم انزعاجه من اللاعب.. تقرير: ريال مدريد يريد تفعيل بند إعادة شراء باز

السبت، 20 يونيو 2026 - 13:50

كتب : FilGoal

نيكو باز - كومو

يريد نادي ريال مدريد تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز لاعب كومو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن ريال مدريد يريد تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 10 ملايين يورو، رغم انزعاجه من اللاعب بسبب رغبته في الاستمرار مع النادي الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني يريد تفعيل البند ثم يبيعه مقابل 60 مليون يورو.

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ووفقا للصحيفة فإن إنتر يراقب الموقف إذ يريد ضم اللاعب منذ فترة طويلة.

وتربط علاقة صداقة بين زانيتي وبابلو باز والد نيكو، وتحدث من قبل عن أمنيته برؤية باز بقميص إنتر.

وتزامل الثنائي في كأس العالم 1998 رفقة الأرجنتين.

وحصل باز على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي.

ويقدم نيكو باز مستويات مميزة مع كومو تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، إذ سجل 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة في الموسم المنقضي.

وسيلعب كومو دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لأول مرة في تاريخه.

ريال مدريد إنتر كومو نيكو باز
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