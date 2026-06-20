كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل

عبر أردا جولر لاعب منتخب تركيا عن خجله في خروج فريقه من بطولة كأس العالم 2026 عقب الهزيمة من باراجواي.

وودع منتخب تركيا منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة من باراجواي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة.

وقال جولر للصحفيين: "ما حدث كان يجب ألا يحدث، نعتذر، نشعر بالخجل، جميعنا نلعب لأندية كبيرة وكان يجب أن نقدم أداء أفضل بكثير في البطولة".

وأتم "أمر غير مقبول أننا لم نسجل أي هدف خلال مباراتين، ومن الصعب تقبل هذه النتائج".

وأصبح منتخب تركيا ثاني مودعي كأس العالم بعد هايتي التي خسرت مباراتيها في المجموعة الثالثة وكلاهما بدون رصيد.

ولأول مرة في تاريخ منتخب تركيا يخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم بعد الخسارة من أستراليا 2-0 ثم باراجواي 1-0.

فيما رفع منتخب باراجواي رصيده لـ 3 نقاط ظل بها ثالثا بالتساوي مع أستراليا وخلف أمريكا التي ضمنت تأهلها وصاحبة الصدارة بـ 6 نقاط.

ويختتم منتخب تركيا مشواره بمواجهة أمريكا، فيما يلتقي منتخب باراجواي مع أستراليا للمنافسة على ثاني بطاقات التأهل لدور الـ 32.

منتخب تركيا سدد 30 مرة ضد أستراليا ثم 32 مرة ضد باراجواي ولم يهز الشباك.

وبات الأتراك أول منتخب في تاريخ كأس العالم لا يسجل هدفا بعد 62 تسديدة، وهو أكبر عدد من المحاولات دون تسجيل هدف في أي مباراتين متتاليتين في تاريخ البطولة.

كما بلغت نسبة استحواذ تركيا 76% خلال المباراتين ورغم كل ذلك لم يسجلوا هدفا يتيح لهم فرصة التأهل في نسخة العودة بعد غياب.