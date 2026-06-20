كأس العالم – فينيسيوس: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي.. ويجب أن أستمع له أكثر

كشف فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل عما طلبه منه مدربه كارلو أنشيلوتي خلال مباراة هايتي.

وسجل نجم ريال مدريد هدفا في فوز البرازيل على هايتي 3-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال فينيسيوس للصحفيين: "كارلو أنشيلوتي طلب من أن ألعب بين قلبي دفاع الخصم وكان محقا، أسجل الأهداف عندما ألعب في هذا المركز، يجب أن أستمع إلى أنشيلوتي أكثر".

وأضاف "قدرتي على التسجيل وصناعة الأهداف تساعدني على الوصول إلى المستوى الذي أريد الوصول إليه مع البرازيل، بالطبع أريد التطور، لكن هاتين المباراتين تمنحاننا راحة وطمأنينة لمواصلة مشوار البطولة".

وأتم "أريد أن أقدم الكثير للمنتخب، ليس فقط عن طريق تسجيل الأهداف، بل أيضا من خلال عملي، أعرف أهميتي وعندما أكون في أفضل حالاتي، أعرف جيدا حجم الإضافة التي يمكنني تقديمها".

وحصل الجناح الشاب على جائزة رجل المباراة في المباراة الأولى للبرازيل أمام المغرب وكذلك ضد هايتي.

وعادل فينيسيوس رقم فلورين بالوجون مهاجم أمريكا الذي حصد جائزة رجل المباراة مرتين في هذه النسخة.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.