كأس العالم – فينيسيوس: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي.. ويجب أن أستمع له أكثر

السبت، 20 يونيو 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - كارلو أنشيلوتي - البرازيل

كشف فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل عما طلبه منه مدربه كارلو أنشيلوتي خلال مباراة هايتي.

وسجل نجم ريال مدريد هدفا في فوز البرازيل على هايتي 3-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال فينيسيوس للصحفيين: "كارلو أنشيلوتي طلب من أن ألعب بين قلبي دفاع الخصم وكان محقا، أسجل الأهداف عندما ألعب في هذا المركز، يجب أن أستمع إلى أنشيلوتي أكثر".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الكشف عن تفاصيل إصابة رافينيا مع البرازيل كأس العالم - للمرة الثانية.. فينيسيوس رجل مباراة البرازيل وهايتي مؤتمر مدرب هايتي: سيكون جنونا إذا حققنا الفوز أمام البرازيل كأس العالم - مؤتمر وهبي: اسكتلندا مختلفة عن البرازيل.. وصيباري يركز مع المغرب

وأضاف "قدرتي على التسجيل وصناعة الأهداف تساعدني على الوصول إلى المستوى الذي أريد الوصول إليه مع البرازيل، بالطبع أريد التطور، لكن هاتين المباراتين تمنحاننا راحة وطمأنينة لمواصلة مشوار البطولة".

وأتم "أريد أن أقدم الكثير للمنتخب، ليس فقط عن طريق تسجيل الأهداف، بل أيضا من خلال عملي، أعرف أهميتي وعندما أكون في أفضل حالاتي، أعرف جيدا حجم الإضافة التي يمكنني تقديمها".

وحصل الجناح الشاب على جائزة رجل المباراة في المباراة الأولى للبرازيل أمام المغرب وكذلك ضد هايتي.

وعادل فينيسيوس رقم فلورين بالوجون مهاجم أمريكا الذي حصد جائزة رجل المباراة مرتين في هذه النسخة.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.

فينيسيوس جونيور البرازيل كأس العالم هايتي
نرشح لكم
كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا كأس العالم - مونتيلا: لم يكن الحظ حليفنا وهذا أمر يحدث كل 50 عاما كأس العالم - صاحب أسرع هدف.. جلارزا رجل مباراة تركيا ضد باراجواي كأس العالم - الكشف عن تفاصيل إصابة رافينيا مع البرازيل أمان يا ربي كأس العالم - مدرب اسكتلندا: لا نحب الخسارة أمام أي فريق.. لكننا صمدنا ضد المغرب كأس العالم - ناجلسمان: سنحاول إضعاف قدرات كوت ديفوار.. ومنزعج بسبب ساني
أخر الأخبار
تقرير: بوكا جونيورز يتفق مع كافاني على فسخ عقده 34 دقيقة | أمريكا
كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل ساعة | في المونديال
كأس العالم – فينيسيوس: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي.. ويجب أن أستمع له أكثر ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مونتيلا: لم يكن الحظ حليفنا وهذا أمر يحدث كل 50 عاما 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - صاحب أسرع هدف.. جلارزا رجل مباراة تركيا ضد باراجواي 4 ساعة | في المونديال
كأس العالم - الكشف عن تفاصيل إصابة رافينيا مع البرازيل 4 ساعة | في المونديال
أمان يا ربي 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531403/كأس-العالم-فينيسيوس-هذا-ما-طلبه-مني-أنشيلوتي-ويجب-أن-أستمع-له-أكثر