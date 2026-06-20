كأس العالم - صاحب أسرع هدف.. جلارزا رجل مباراة تركيا ضد باراجواي

السبت، 20 يونيو 2026 - 09:08

كتب : FilGoal

ماتياس جلارزا - باراجواي

فاز ماتياس جلارزا لاعب باراجواي بجائزة رجل المباراة التي أقيمت ضد تركيا في كأس العالم 2026.

وقاد جلارزا فريقه للفوز وإقصاء تركيا من مرحلة المجموعات لنسخة 2026 بعد الفوز بهدف دون رد.

وسجل لاعب الوسط هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى و4 ثواني، وكسر هدف جلارزا رقم المغربي إسماعيل صيباري الذي سجل بعد دقيقة و10 ثواني ضد اسكتلندا.

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وخلال اللقاء مرر ماتياس 10 تمريرات صحيحة من أًصل 18، كما أطلق تسديدتين من أصل 7 لباراجواي طيلة 90 دقيقة انتهت أحدهما في الشباك.

ولمس لاعب الوسط الشاب الكرة 44 مرة وتحصل على 3 أخطاء لصالحه كما استعاد الكرة 7 مرات وفاز بـ 9 صراعات ثنائية من أصل 21.

وأصبح منتخب تركيا ثاني مودعي كأس العالم بعد هايتي التي خسرت مباراتيها في المجموعة الثالثة وكلاهما بدون رصيد.

ولأول مرة في تاريخ منتخب تركيا يخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم بعد الخسارة من أستراليا 2-0 ثم باراجواي 1-0.

فيما رفع منتخب باراجواي رصيده لـ 3 نقاط ظل بها ثالثا بالتساوي مع أستراليا وخلف أمريكا التي ضمنت تأهلها وصاحبة الصدارة بـ 6 نقاط.

ويختتم منتخب تركيا مشواره بمواجهة أمريكا، فيما يلتقي منتخب باراجواي مع أستراليا للمنافسة على ثاني بطاقات التأهل لدور الـ 32.

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