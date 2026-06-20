كأس العالم - الكشف عن تفاصيل إصابة رافينيا مع البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي تفاصيل إصابة رافينيا لاعب المنتخب والتي تعرض لها خلال مباراة هايتي في كأس العالم 2026.

وحقق بطل العالم 5 مرات الفوز على هايتي بثلاثية معلنا محققا أول انتصار له في نسخة 2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إصابة رافينيا وخروجه اضطراريا ونزول ريان بدلا منه.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه: "شعر رافينيا بألم في أوتار الركبة اليمنى خلال الشوط الأول من المباراة ضد هايتي. وبدأ اللاعب العلاج وسيتم إعادة تقييم حالته".

يذكر أن الدولي البرازيلي اكتفى بخوض 33 مباراة مع برشلونة الموسم الجاري بسبب الإصابات في أوتار الركبة.

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سجل أهداف البرازيل: ماتياس كونيا (هدفين)، وفينيسيوس جونيور.

وللمرة الـ41 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ينجح منتخب البرازيل في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة بالمونديال، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، متفوقًا بفارق خمس مباريات على منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني بـ36 مباراة.

الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي حقق انتصاره الأول في كأس العالم، بعدما تعادل ضد المغرب في ظهوره الأول بالمونديال.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.