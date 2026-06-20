كأس العالم - مدرب اسكتلندا: لا نحب الخسارة أمام أي فريق.. لكننا صمدنا ضد المغرب

السبت، 20 يونيو 2026 - 07:52

كتب : FilGoal

ستيف كلارك - اسكتلندا

دافع ستيف كلارك المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا عن أداء فريقه ضد المغرب بعد الخسارة بهدف دون رد في كأس العالم 2026.

وانتصر المنتخب المغربي بهدف دون رد مرتقيا لصدارة المجموعة الثالثة على حساب اسكتلندا.

وقال كلارك عقب المباراة للصحفيين: "أولا وقبل أي شيء، يجب أن ندع اللاعبين يعانون قليلا خلال الـ 48 ساعة القادمة، لأن هذا ما سيفعلونه. إنهم لا يحبون الخسارة أمام أي فريق".

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وأضاف "سنرتاح ثم نتعافى لنكون جاهزين مجددا، المباريات ليست سهلة".

وأكمل "ربما استغرقنا 10 دقائق للدخول في أجواء اللقاء، أعتقد أن الفرق الأضعف كانت ستنهار أمام هذا المستوى من المنافسة، لكننا صمدنا".

وأردف "استعدنا توازننا في المباراة. بدأنا بتحريك الكرة بشكل أفضل، وأعتقد أننا كنا جيدين في الشوط الثاني عن الشوط الأول.

وأتم "فخور باللاعبين، لكن نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق النتيجة التي كنا نتمناها، حتى نتمكن من مواصلة مشوارنا في هذه البطولة لأطول فترة ممكنة".

وتراجع منتخب اسكتلندا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على هايتي، ويسبقه منتخبي البرازيل والمغرب على الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويختتم منتخب اسكتلندا مبارياته في المجموعة بلقاء البرازيل يوم الخميس المقبل.

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