كأس العالم - ناجلسمان: سنحاول إضعاف قدرات كوت ديفوار.. ومنزعج بسبب ساني

يأمل يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن يوقف خطورة كوت ديفوار قبل لقاء الفريقين في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان السبت في الحادية عشر مساءً لحساب المجموعة الخامسة.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي: "منتخب كوت ديفوار يمتلك دفاعا قويا ويمتازون بالسرعة الكبيرة في جميع مراكز الهجوم".

وأضاف "خلال مواجهة الإكوادور كان نيكولاس بيبي في كل مكان بأرض الملعب".

وأردف "سنحاول إضعاف قدراتهم قدر الإمكان، لن ننجح دائما لأنهم ببساطة متفوقون جدا، لكن سنلعب بأسلوبنا الخاص".

ودافع عن ليروي ساني بعد الانتقادات التي تعرض لها قائلا: "منزعج لأنني لا أحب أن يكتب الصحفيون شيئا كهذا عن لاعبي فريقي".

وأضاف "أعتقد أنه عليه أن يقنعكم للكتابة عنه بشكل أفضل. لا أعتقد أن ذلك يؤثر على ثقته بنفسه. بل على العكس، يساعده تقديم أداء جيد في المباريات القادمة، وسيقدم أداءً جيدا في المباريات القادمة أيضا."

ولم يساهم ساني بأي هدف من الأهداف السبعة التي أحرزها منتخب ألمانيا ضد كوراساو في الفوز بنتيجة 7-1.

ويتصدر ناسيونال مانشافت الترتيب ويليه كوت ديفوار بنفس الرصيد بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد.