كأس العالم - بعد بكائه.. وصول والده فوزينيا إلى أمريكا

السبت، 20 يونيو 2026 - 07:26

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

وصلت آنا كانديدا إيفورا والدة فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي إلى أمريكا لمتابعة نجلها في كاس العالم 2026.

وظهر حارس كاب فيردي باكيا عقب اللقاء بسبب تعذر سفر والدته إلى أمريكا لعدم توفر الأموال للحصول على تأشيرة السفر.

وتألق فوزينيا في أول لقاء رسمي لكاب فيردي في كأس العالم إذ خرج بشباك نظيفة ومنع 7 فرص محققة من سكون شباكه ضد إسبانيا.

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وقالت والدة الحارس البالغ 40 عاما عقب هبوط الطائرة على الأراضي الأمريكية للصحفيين: "جئت لأتمنى له التوفيق".

Ana Cândida Évora, mãe do goleiro Vozinha, desembarca em Miami — Foto: Reuters

وسبق أن كشفت وكالة رويترز أن قرار تواجد والدة فوزينيا جاء ذلك بعد تدخل مسؤولين أمريكيين لتسهيل إجراءات حصول والدة الحارس على التأشيرة في الوقت المناسب.

وكشف حكيم جيفريز عضو الكونجرس الأمريكي في بيان "لا يجب أن تفوت أي أم فرصة مشاهدة ابنها يصنع التاريخ".

وأشار إلى أنه تم إعفاء الأسرة من الرسوم، مع ترتيب إجراءات السفر لحضور اللقاء.

Ana Cândida Évora, mãe do goleiro Vozinha, desembarca em Miami — Foto: Reuters

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن فريق التأشيرات يتواصل مع والدة اللاعب لتقديم الدعم اللازم.

وكانت بعض القيود المفروضة على دخول الجماهير قد تسببت في تعقيد الإجراءات، قبل أن يتم تسهيلها لحاملي تذاكر كأس العالم.

ويعد فوزينيا أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن بعد تألقه أمام إسبانيا.

الحارس البالغ 40 عاما ظهر متأثرا وباكيا عقب نهاية اللقاء وفوزه بجائزة رجل المباراة.

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فوزينيا فسر الأمر عقب نهاية اللقاء قائلا: "بكيت لأنني نشأت مع جدي وجدتي، وللأسف لم يكونا هنا؛ توفيا قبل بضع سنوات. كانا كل شيء بالنسبة لي، كل شيء في حياتي".

وأضاف "بكيت أيضا لأن والدتي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة. بسبب المبلغ الذي كان علينا دفعه للحصول على التأشيرة، لم نتمكن من إنجازها في الوقت المناسب".

وأردف "كنت أتمنى لو كانت هنا، لكنني سعيد جدا أيضا. لقد عملت طوال حياتي من أجل هذه اللحظة. عمري 40 عاما. بدأت لعب كرة القدم احترافيا عندما في عام 2012، عندما كنت في الـ 25 من عمري".

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة أوروجواي يوم الإثنين في الواحدة صباحا.

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