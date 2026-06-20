كأس العالم - موعد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 07:13

كتب : FilGoal

مؤتمر حسام حسن في كأس العالم

تحدد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الخاص بمباراة نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم الأحد المقبل في ثاني مباريات المجموعة السابعة.

وأوضح الاتحاد المصري إقامة المؤتمر في تمام الثالثة والنصف عصر السبت بتوقيت كندا، الواحدة والنصف صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

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ووفقا للبروتوكول الإعلامي المعتمد من فيفا، سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي هم محمد هاني ومصطفي زيكو ومحمد علاء، بملعب كيالرني بارك في الخامسة والنصف بتوقيت كندا.

ويخوض منتخب مصر المباراة في فانكوفر بكندا بعدما بدأ مشواره في سياتل بأمريكا خلال التعادل مع بلجيكا بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لاتحاد الكرة: "بعثة منتخب مصر ستغادر من فانكوفر في كندا إلى سياتل في أمريكا مساء يوم 22 يونيو عقب مباراة نيوزيلندا استعدادا لمباراة إيران في الجولة الثالثة".

وأضاف "قررنا السفر مباشرة من فانكوفر إلى سياتل، بدلا من العودة إلى سبوكين (مقر البعثة الرئيسي) ثم السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو".

وأتم "وذلك من أجل الحفاظ على اللاعبين من كثرة التنقلات والإجهاد قبل مباراة إيران".

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، فيما تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران 2-2 لتتساوى المجموعة في النقاط.

وتقام المباراة الأخيرة بين مصر وإيران على ملعب لومين فيلد في سياتل، وتبدأ في الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

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