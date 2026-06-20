كأس العالم - وهبي: كان علينا تسجيل مزيد من الأهداف أمام اسكتلندا

يرى محمد وهبي مدرب المغرب أن منتخب بلاده كان في حاجة تسجيل مزيد من الأهداف في مواجهة اسكتلندا.

وفاز منتخب المغرب على اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء سجله إسماعيل صيباري.

وقال محمد وهبي عبر القناة الرياضية المغربية: "حققنا الفوز واستحققنا نقاط المباراة عن جدارة، وكنا الأقرب لإضافة أهداف أخرى لولا التسرع وعدم التركيز في بعض اللقطات".

وأضاف "كنت أفضل تسجيل هدف ثان، وبحثنا عنه طوال المباراة، لكننا أهدرنا العديد من الفرص. الأهم أننا كنا الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء".

وشدد "علينا أن نسجل أهدافا أخرى حتى لا نلعب الدقائق الأخيرة تحت هذا الضغط، لكن الأمر الإيجابي هو الطريقة التي تعامل بها اللاعبون مع تلك الدقائق".

وأتم "لاعبو المغرب كانوا على قدر المسؤولية في الدقائق الأخيرة رغم ضغط المنتخب الاسكتلندي، وهذا أمر جيد للغاية وأنا سعيد به".

وحقق المغرب انتصارا هاما أمام اسكتلندا في الجولة الثانية بهدف مقابل لا شيء ليضمن تأهله للدور المقبل.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب كل من البرازيل، واسكتلندا، وهايتي.

يستكمل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم 2026 عندما يواجه هايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويلعب منتخب المغرب ضد هايتي صباح الخميس المقبل 25 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس