كأس العالم - مؤتمر كومان: تيمبر يغيب أمام السويد.. وننتظر موقف دي يونج

السبت، 20 يونيو 2026 - 06:28

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا

أعلن رونالد كومان مدرب هولندا غياب كوينتين تيمبر عن مواجهة السويد خلال كأس العالم 2026 بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

ويستعد منتخب هولندا للقاء السويد في الثامنة مساء اليوم السبت 20 يونيو.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "تأثير التغييرات ضد اليابان؟ لم يكن تأثيرها إيجابيا، وأنا مسؤول بالطبع، وأتقبل النقد وليس لدي مشكلة".

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وأضاف "اتخذت القرار مع طاقمي الفني وكان ينبغي علينا أن نضغط أكثر، لكن لم نفعل ذلك".

وعن مواجهة إيزاك وجيوكيريس ثنائي هجوم السويد: "الثنائي سريع وقوي وقادر على هز الشباك، علينا أن نركز على الفريق بأكمله بعدما قدموا أداء رائع على أرض الملعب".

وأردف عن مشاركة ديباي كبديل "ديباي يضيف قيمة كبيرة لنا، وعندما نحتاجه سيكون موجودا في أرض الملعب".

وأعلن كومان غياب كوينتين تيمبر عن اللقاء: "حدث اصطدام تسبب في ارتجاج خفيف لكوينتين، لذا لن يشارك في هذه المباراة. ربما يكون جاهزا بعد هذه المباراة".

ويغيب عن كوينتين تيمبر عن المباراة بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ عقب اصطدامه بأحد زملائه في المران.

وأتم "فرينكي دي يونج لديه مشكلة بدنية وتعرض لإصابة أسفل بطنه. تدرب مع لاعبين آخرين. لكن دعونا نرى كيف سيكون حاله قبل مواجهة السويد".

وتعادل منتخب اليابان مع هولندا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-2.

فيما ألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

ويتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه اليابان وهولندا برصيد نقطة لكل فريق ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد.

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