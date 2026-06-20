كأس العالم - للمرة الثانية.. فينيسيوس رجل مباراة البرازيل وهايتي

حصل فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وهايتي بكأس العالم.

وسجل نجم ريال مدريد هدفا في فوز البرازيل على هايتي 3-0 ضمن الجولة الثانية لسحاب المجموعة الثالثة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصل خلالها فينسيوس جونيور على جائز رجل المباراة.

وحصل الجناح الشاب على جائزة رجل المباراة أيضا في المباراة الأولى للبرازيل أمام المغرب.

وعادل فينيسيوس رقم فلورين بالوجون مهاجم أمريكا الذي حصد جائزة رجل المباراة مرتين في هذه النسخة.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.

فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم هايتي بدون نقاط بعد هزيمتين.

وجاءت أرقام فينيسيوس في مباراة هايتي كالتالي:

التسديدات: 3

التسديد على المرمى: 2

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

دقة تمريرات: 21/16 بنسبة 76%