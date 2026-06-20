مباشر كأس العالم - تركيا (0)-(1) باراجواي.. العارضة تمنع هدفا جديدا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا ضد باراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وخسر المنتخبان في الجولة الأولى، باراجواي أمام أمريكا بنتيجة 4-1، وتركيا أمام أستراليا بنتيجة 2-0.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث بدون رصيد ويأتي منتخب باراجواي خلفه بفارق الأهداف رابعا.

وضمن منتخب أمريكا الصدارة بالفعل والتأهل لدور الـ 32 بعد المكسيك عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 74: العارضة تمنع هدفا محققا بعد تسديدة قوية

ق 62: مراوغة وتوغل من يلديز وكرته تمر بعيدة دون خطورة

ق 61: عرضية ورأسية يتصدى لها الحارس بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

RED CARD! 🟥 A @FIFAWorldCup first! Miguel Almiron is shown red as the tournament's new disciplinary rule comes into play for the first time.#FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/yNtFfnFEyw — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 20, 2026

ق 45+3: بطاقة حمراء بسبب تغطية الفم لميجيل ألميرون لاعب باراجواي

ق 35: القائم يمنع التعادل برأسية مولدر في العارضة ثم القائم

ق 2: جوووووول صاروخي مبكر من ماتياس جلارزا لاعب باراجواي بتسديدة أرضية

بداية اللقاء