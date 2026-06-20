مباشر كأس العالم - تركيا (0)-(1) باراجواي.. العارضة تمنع هدفا جديدا
السبت، 20 يونيو 2026 - 05:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا ضد باراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.
وخسر المنتخبان في الجولة الأولى، باراجواي أمام أمريكا بنتيجة 4-1، وتركيا أمام أستراليا بنتيجة 2-0.
ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث بدون رصيد ويأتي منتخب باراجواي خلفه بفارق الأهداف رابعا.
وضمن منتخب أمريكا الصدارة بالفعل والتأهل لدور الـ 32 بعد المكسيك عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 74: العارضة تمنع هدفا محققا بعد تسديدة قوية
ق 62: مراوغة وتوغل من يلديز وكرته تمر بعيدة دون خطورة
ق 61: عرضية ورأسية يتصدى لها الحارس بسهولة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
RED CARD! 🟥
A @FIFAWorldCup first! Miguel Almiron is shown red as the tournament's new disciplinary rule comes into play for the first time.#FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/yNtFfnFEyw— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 20, 2026
ق 45+3: بطاقة حمراء بسبب تغطية الفم لميجيل ألميرون لاعب باراجواي
ق 35: القائم يمنع التعادل برأسية مولدر في العارضة ثم القائم
ق 2: جوووووول صاروخي مبكر من ماتياس جلارزا لاعب باراجواي بتسديدة أرضية
بداية اللقاء