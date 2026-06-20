مباشر كأس العالم - تركيا (0)-(1) باراجواي.. العارضة تمنع هدفا جديدا

السبت، 20 يونيو 2026 - 05:49

كتب : FilGoal

ماتياس جلارزا - باراجواي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا ضد باراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وخسر المنتخبان في الجولة الأولى، باراجواي أمام أمريكا بنتيجة 4-1، وتركيا أمام أستراليا بنتيجة 2-0.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث بدون رصيد ويأتي منتخب باراجواي خلفه بفارق الأهداف رابعا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على اسكتلندا كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل كأس العالم - صيباري: مواجهة اسكتندا لم تكن سهلة.. ونلعب دائما من أجل الفوز

وضمن منتخب أمريكا الصدارة بالفعل والتأهل لدور الـ 32 بعد المكسيك عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 74: العارضة تمنع هدفا محققا بعد تسديدة قوية

ق 62: مراوغة وتوغل من يلديز وكرته تمر بعيدة دون خطورة

ق 61: عرضية ورأسية يتصدى لها الحارس بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء بسبب تغطية الفم لميجيل ألميرون لاعب باراجواي

ق 35: القائم يمنع التعادل برأسية مولدر في العارضة ثم القائم

ق 2: جوووووول صاروخي مبكر من ماتياس جلارزا لاعب باراجواي بتسديدة أرضية

بداية اللقاء

تركيا باراجواي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب اسكتلندا: لا نحب الخسارة أمام أي فريق.. لكننا صمدنا ضد المغرب كأس العالم - ناجلسمان: سنحاول إضعاف قدرات كوت ديفوار.. ومنزعج بسبب ساني كأس العالم - مؤتمر أنشيلوتي: حدث ما توقعته.. ونيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا كأس العالم - بعد بكائه.. وصول والده فوزينيا إلى أمريكا كأس العالم - تطبيق القانون الجديد لأول مرة.. طرد ألميرون بسبب تغطية الفم أمام تركيا كأس العالم - وهبي: كان علينا تسجيل مزيد من الأهداف أمام اسكتلندا كأس العالم - مؤتمر كومان: تيمبر يغيب أمام السويد.. وننتظر موقف دي يونج كأس العالم - للمرة الثانية.. فينيسيوس رجل مباراة البرازيل وهايتي
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب اسكتلندا: لا نحب الخسارة أمام أي فريق.. لكننا صمدنا ضد المغرب 2 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ناجلسمان: سنحاول إضعاف قدرات كوت ديفوار.. ومنزعج بسبب ساني 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر أنشيلوتي: حدث ما توقعته.. ونيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد بكائه.. وصول والده فوزينيا إلى أمريكا 27 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - موعد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا 41 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم - تطبيق القانون الجديد لأول مرة.. طرد ألميرون بسبب تغطية الفم أمام تركيا 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - وهبي: كان علينا تسجيل مزيد من الأهداف أمام اسكتلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر كومان: تيمبر يغيب أمام السويد.. وننتظر موقف دي يونج ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531388/مباشر-كأس-العالم-تركيا-0-1-باراجواي-العارضة-تمنع-هدفا-جديدا