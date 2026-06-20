اسكواش - هانيا إلى نهائي السلسلة الختامية.. وانسحاب عسل وخسارة أمنية وزكريا

منعت الإصابة مصطفى عسل من الوصول إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش، وودعت أمينة عرفي من نصف النهائي.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 355 ألف على مستوى منافسات الرجال ومثلهم للسيدات.

في منافسات السيدات خسرت أمينة عرفي من الماليزية سيفاسانجاري سبارامانيام بنتيجة 3-1.

📝 PSA Squash Tour Finals Semis Roundup 🇫🇷@sangari_99 has become the first Malaysian since @NicolDavid in 2012 to reach the final after beating World Champ Amina Orfi - read more 👇https://t.co/cth012SPUk pic.twitter.com/y8dX9c84yt — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) June 19, 2026

وحجزت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة تأهلها للنهائي بالفوز على فيروز أبو الخير بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وتلتقي هانيا مع سيفاسانجاري في النهائي اليوم السبت في الثامنة والنصف مساءً.

وفي منافسات الرجال سيكون النهائي خاليا من اللاعبين المصريين بعدما انسحب مصطفى عسل لعدم تعافيه من الإصابة أمام البيروفي دييجو إلياس.

فيما تأهل النيوزيلندي بول كول على حساب محمد زكريا بالفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وسيلتقي البيروفي مع النيوزيلندي في المباراة النهائية والتي ستقام عقب ختام مباراة السيدات.