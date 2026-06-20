غزل المحلة يعلن ضم عبد الرحمن أسامة

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب وسط مودرن سبورت.

وأصبح لاعب الوسط البالغ 26 عاما أولى تعاقدات زعيم الدلتا استعدادا للموسم الجديد.

وانضم اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مودرن سبورت.

وهاجم شيكا إدارة مودرن سبورت عبر حسابه الرسمي قائلا في وقت سابق: "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي"، وجاء ذلك قبل أن يتقدم باعتذار رسمي.

وكتب شيكا عبر حسابه على إنستجرام "أتوجه بالاعتذار إلى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت ومجلس الإدارة وأحمد سامي المدير الفني والجهاز المعاون وزملائي عما بدر مني خلال الفترة الماضية".

وتابع "أعترف أنني أسأت التعبير فيما كتبته على صفحتي، ورغم ذلك تعامل معي وليد دعبس بروح الأب بعدما تأكد من أنني لم أقصد الإساءة للنادي الذي احترمه واحترم كل ما فيه بدءا من رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين".

واختتم شيكا "أؤكد على التزامي بكافة التعليمات كلاعب محترف داخل الفريق وسوف أكون تحت أمر النادي في أي وقت يحتاجني فيه".

ولعب شيكا 28 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم المنصرم دون التسجيل أو الصناعة.