غزل المحلة يعلن ضم عبد الرحمن أسامة

السبت، 20 يونيو 2026 - 05:11

كتب : FilGoal

عبد الرحمن أسامة "شيكا" - مودرن سبورت

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب وسط مودرن سبورت.

وأصبح لاعب الوسط البالغ 26 عاما أولى تعاقدات زعيم الدلتا استعدادا للموسم الجديد.

وانضم اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مودرن سبورت.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا بتروجيت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا

وهاجم شيكا إدارة مودرن سبورت عبر حسابه الرسمي قائلا في وقت سابق: "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي"، وجاء ذلك قبل أن يتقدم باعتذار رسمي.

وكتب شيكا عبر حسابه على إنستجرام "أتوجه بالاعتذار إلى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت ومجلس الإدارة وأحمد سامي المدير الفني والجهاز المعاون وزملائي عما بدر مني خلال الفترة الماضية".

وتابع "أعترف أنني أسأت التعبير فيما كتبته على صفحتي، ورغم ذلك تعامل معي وليد دعبس بروح الأب بعدما تأكد من أنني لم أقصد الإساءة للنادي الذي احترمه واحترم كل ما فيه بدءا من رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين".

واختتم شيكا "أؤكد على التزامي بكافة التعليمات كلاعب محترف داخل الفريق وسوف أكون تحت أمر النادي في أي وقت يحتاجني فيه".

ولعب شيكا 28 مباراة مع مودرن سبورت خلال الموسم المنصرم دون التسجيل أو الصناعة.

مودرن سبورت غزل المحلة عبد الرحمن أسامة
نرشح لكم
آس: بيتيس يفتح خط المفاوضات مع ريال مدريد لضم فران جارسيا خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم عمار وعبد الله.. وهذه مطالب الإسماعيلي المالية آس: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته لضم أوليس.. وبايرن ميونيخ يحدد شرطه هزم النصر السعودي؟ ماركا: كومو يتفق مع لويس ميا لضمه خبر في الجول - زد يقترب من ضم ياسين الملاح من فاركو "بشرط الحصول على تصريح العمل".. ليفربول يعلن ضم مونيوز خبر في الجول - محمد حتحوت على رادار البنك الأهلي بتوصية الرمادي موندو: إنزو فيرنانديز على رادار ريال مدريد.. وفيديو قديم يشعل الشائعات
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - 3 أسماء جديدة في تركيا.. وتغييران بوسط وهجوم باراجواي 11 دقيقة | في المونديال
غزل المحلة يعلن ضم عبد الرحمن أسامة 24 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - صيباري: مواجهة اسكتندا لم تكن سهلة.. ونلعب دائما من أجل الفوز 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على اسكتلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي ساعة | في المونديال
كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل ساعة | في المونديال
كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531384/غزل-المحلة-يعلن-ضم-عبد-الرحمن-أسامة