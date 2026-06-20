كأس العالم - صيباري: مواجهة اسكتندا لم تكن سهلة.. ونلعب دائما من أجل الفوز

السبت، 20 يونيو 2026 - 04:52

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

شدد إسماعيل صيباري مهاجم المغرب على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب اسكتلندا.

وفاز منتخب المغرب على اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء سجله إسماعيل صيباري.

وقال إسماعيل صيباري عبر بي إن سبورتس: "مواجهة اسكتلندا لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكننا حققنا الأهم بالنسبة بالفوز وحصد ثلاث نقاط".

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وأضاف "منتخب اسكتلندا كان قويا جدا خلال المباراة، إلا أن عناصر المنتخب المغربي أظهروا إصرارا كبيرا على تحقيق الفوز والخروج بالنتيجة".

وأتم تصريحاته "مواجهة هايتي؟ نحن نلعب دائما من أجل الفوز في كل المباريات، وهذه المواجهة ستكون مهمة جدا ومؤثرة في باقي مشوارنا من كأس العالم".

وحصل إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب على جائزة رجل مباراة اسكتلندا في كأس العالم 2026.

وأحرز إسماعيل صيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة وثمان ثواني.

وأصبح صيباري هو ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

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