كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي

أوضح ياسين بونو حارس مرمى المغرب صعوبة مواجهة اسكتلندا رغم الفوز، وشدد على ضرورة اللعب بجدية ضد هايتي.

وانتصر منتخب المغرب بهدف دون رد على اسكتلندا وارتقى لصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وقال حارس مرمى المغرب عبر بي إن سبورتس: "خضنا مباراة صعبة والخصم منحنا فرصة للهجوم، ولم نتسرع وقدمنا مباراة كبيرة وانتصرنا".

وأضاف "عندما حاول لاعبو اسكتلندا الضغط علينا استغللنا المساحات وحصلنا على الفرص، ولم يحاولوا الضغط علينا بقوة إلا في آخر 10 دقائق ومرت الأمور بسلام".

وتابع "منتخب المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا في مباراة تلو الأخرى، خاصة أن المباريات المقبلة ستكون أصعب وعلينا الحفاظ على اللياقة البدنية".

وأتم "مواجهة هايتي؟ نتعامل مع مباراة تلو الأخرى وسنلعب بجدية ولن نفكر في أي شيء آخر".

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وأقيمت المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل إسماعيل صيباري هدف اللقاء الوحيد.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم بـ22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وبهذا الانتصار رفع منتخب المغرب رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة البرازيل وهايتي.